Crollo all'Itis di Palazzolo Acreide, il Comitato scuole sicure di Siracusa "Vogliamo i Carabinieri del Nil"

Invocano i Carabinieri del Nil (Nucleo investigativo lavoro) e gli Ispettori del Lavoro in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia di Siracusa, il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, all’indomani del crollo, verificatosi ieri a Palazzolo Acreide.

"Non è una provocazione- sottolinea il direttivo del Comitato - ma una legittima pretesa".

"Il Miur – precisano Troia, Belviso e Andronico - è “datore di lavoro” e se “delega” la gestione agli enti territoriali deve anche assumersi la responsabilità delle loro omissioni e procedere con le sanzioni. Visto che quest’opera di supervisione non avviene e la mancanza di risorse finanziarie costituisce un finto alibi stonato, che non siamo più disposti ad accettare, perché come spade di Damocle i solai e i calcinacci pendono sulla testa dei nostri studenti e dei nostri docenti, bidelli e segretari, invochiamo l’intervento delle Forze dell’Ordine e della Magistratura”.