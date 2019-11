Lentini, pistola e cartucce nascoste abusivamente in garage: arrestato un uomo

Nascondeva in un garage una pistola modello 1907, calibro 7.65, priva di matricola e perfettamente funzionante, due caricatori e 92 cartucce.

Per detenzione illegale di arma da sparo e relativo munizionamento, è stato arrestato in flagranza di reato Agatino Nigro, lentinese di 56 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

L'arresto nell'ambito di controlli mirati alla ricerca di armi, abusivamente detenute, dalla Polizia di Stato e da personale della squadra cinofili di Catania.

Nigro è stato condotto nel carcere di Cavadonna.