Bando per la pubblica illuminazione, Rosolini riammesso in graduatoria

E' stato riammesso in graduatoria il progetto per la pubblica illuminazione di Rosolini. Al momento però rimane esclusa dalla procedura di finanziamento per carenza di risorse, insieme ad altri 88 progetti

“L’appello di tutti noi amministratori – afferma il Sindaco Incatasciato - i cui progetti figurano tra quelli esclusi dalla procedura di finanziamento per carenza di risorse, è adesso rivolto al governo regionale, nella speranza di poter reperire i necessari fondi per finanziare anche per gli altri progetti validi, come il nostro, inseriti in graduatoria”.