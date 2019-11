Augusta, venerdì l'inaugurazione del Centro di riferimento regionale per le patologie derivanti dall’amianto

Entra in attività il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi anche precoce delle patologie derivanti dall’amianto, all'interno dell’ospedale Muscatello di Augusta. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 15, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, assieme al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e alla presidente della IV Commissione Ambiente all’Assemblea regionale siciliana Giusi Savarino. Impartirà la benedizione della struttura l’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo.

La struttura è dotata di apparecchiature di alto rilievo tecnologico in campo sanitario, tra questi, importanti strumenti diagnostici di nuova istituzione quali broncoscopi dotati di sofisticata tecnologia EBUS e strumentazione per effettuare il Test da Sforzo Cardiopolmonare.