Siracusa, l'area verde di viale Regina Margherita intitolata al latinista Antonino Immè

L'area verde che insiste di fronte al n.15/A di viale Regina Margherita, ai Marinaretti, sarà intitolata al latinista Antonino Immè.

La cerimonia di scopertura della targa si terrà venerdì 22 Novembre alle 11. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia ed i familiari,

Antonino Immè, nato a Melilli, ma siracusano di adozione, è considerato come lo studioso ed il divulgatore più importante della lingua latina in tutto il mondo nella seconda metà del Novecento. Docente del Liceo Gargallo, nel 1939 si trasferì a Roma dove fondò due periodici scolastici in lingua latina. Trasferitosi in Francia nel 1978, diede poi vita a diverse iniziative miranti all'uso ed alla diffusione della lingua latina come strumento di pace e di dialogo tra i popoli. La città di Pau alla sua morte, avvenuta nel 1988, decise di erigere una stele dedicata a tutti quei cultori e studiosi che hanno fatto del Latino la lingua che lega i popoli di tutta la terra. Nella stele, accanto al suo nome, si trovano quelli di Terenzio, Seneca, Ausonio, Eginhard, Thomas More, Pascoli.