Siracusa, raccolta differenziata: è possibile ritirare i mastelli anche in via Elorina

Sarà possibile ritirare i mastelli per la raccolta differenziata porta a porta, oltre che in via Italia 105, anche in via Elorina, in uno spazio messo a disposizione dal settore Mobilità e trasporti, dalle 8,30 alle 14 consegnando una copia della carta d'identità e dell'utenza Tari.

Si raddoppia la consegna dei mastelli in vista della copertura totale della differenziata a Siracusa a partire dal 2 dicembre.

"La data è ormai vicina – dice l’assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri – e vorrei ricordare che gradualmente spariranno i cassonetti stradali e tutta la cittadinanza dovrà essere in possesso dei kit. Sono moltissimi i titolari di utenze singole che hanno provveduto al ritiro, un po' meno i condomìni. Mi preme ricordare agli amministratori di condominio che i punti distribuzione e l'ufficio Ambiente di via Brenta sono a loro completa disposizione per la richiesta dei carrellati. Inoltre il punto distribuzione di via Elorina consentirà a tutti coloro che vivono fuori dal perimetro urbano di ritirare facilmente i mastelli e i relativi calendari"