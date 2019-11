Siracusa, cratere nell'asfalto di via Giuseppe Reale

Enormi crateri nel manto stradale siracusane dovute all'incuria. Lo denuncia Vincenzo Vinciullo insieme a Vincenzo Salerno, Coordinatore Cittadino del movimento “Siracusa Protagonista”.

In alcune strade, come quella di via Giuseppe Reale "è a rischio l’incolumità e la salute dei cittadini" - hanno concluso Vinciullo e Salerno