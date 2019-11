Siracusa, “Io leggo perché…”: domani appuntamento a Villa Reimann

Anche l’associazione “Per la città che vorrei” aderisce alla seconda edizione del Festival dell’Educazione sulle orme di Pino Pennisi. L'appuntamento è per domani, giovedì 21 novembre, dalle 9,30, a Villa Reimann, con l'iniziativa “Io leggo perché…” il titolo dell’appuntamento realizzato dall’associazione “Per la città che vorrei”.

Come spiega Sergio Pillitteri, presidente dell'associazione, quello di domani rappresenta “un grande lavoro d’insieme per una grande giornata improntata ai valori e ai principi educativi sulle orme dell’indimenticato e indimenticabile Pino Pennisi”.