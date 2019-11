Fondi per la riqualificazione dei teatri siciliani, alla provincia di Siracusa 2,8 milioni

Oltre trentadue milioni di euro dal governo regionale per la riqualificazione di 161 teatri dell'Isola. Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci. I fondi - stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica - consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l'apertura sia di nuovi spazi che di sale chiuse da tempo al pubblico. Il dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana ha già predisposto la relativa graduatoria. Nel rispetto delle proporzioni previste dal bando, agli enti pubblici è stato concesso un contributo pari quasi all'ottanta per cento della somma valutata come ammissibile. Per i soggetti privati un finanziamento pari a circa il 62 per cento. Gli enti beneficiari sono Comuni, enti pubblici, istituti scolastici, parrocchie, enti no-profit (fondazioni, associazioni) e imprese private impegnate nel campo teatrale.

Per la provincia di Siracusa questa è la suddivisione dei fondi:



"I teatri siciliani pubblici e privati - dichiara il presidente Musumeci - costituiscono una mappa identitaria dell'Isola e sono depositari della memoria e del carattere del territorio"