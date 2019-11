Siracusa, seduta flash per archiviare definitivamente la "pratica" Consiglio comunale: approvato ultimo punto all'ordine del giorno

Chiusa definitivamente la "pratica" Consiglio comunale, ieri sera, a Palazzo Vermexio, durante una seduta di circa 20 minuti. Una seduta flash, per seppellire definitivamente questa pagina politica della storia siracusana che, nel bene o nel male, sarà sicuramente ricordata.

Unico punto all'ordine del giorno (per la terza volta in Aula): l'Acquisizione gratuita ed accorpamento al Demanio stradale comunale di terreni di proprietà privata utilizzati ad uso pubblico, rimandato prima perchè necessitava del parere tecnico e poi per mancanza del numero legale. Su questo punto, infatti, è stato presentato un emendamento, nel quale si chiede di addebitare l'onere economico all'Ente e non ai richiedenti per la redazione dell'eventuale frazionamento dell'area da acquisirsi. Emendamento che, peraltro, ha ricevuto parere tecnico negativo.

Per tale motivo, il punto è stato approvato senza l'emendamento. Finisce così questo Consiglio comunale.

Adesso la parola passa al commissario regionale.