Siracusa, "Crisi Enti Locali – opportunità e soluzioni per dipendenti e cittadini": il convegno di Cisl

Sindaci, commissari dei Liberi Consorzi, tecnici e lavoratori tutti assieme in occasione del convegno organizzato dall’Ust Cisl Ragusa Siracusa e dalla Cisl Fp territoriale dal titolo "Crisi Enti Locali – opportunità e soluzioni per dipendenti e cittadini".

“Più di 250 mila persone nella provincia di Siracusa e Ragusa – ha detto il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – vivono con lo spettro di una mannaia che si allunga sulla loro testa a causa del blocco di una serie di servizi tipicamente erogati dai Comuni; dagli asili nido all’assistenza a disabili e anziani, e per il rischio di perdere il posto di lavoro, passando per il tunnel della mobilità. Si tratta di una popolazione agonizzante che risiede in enti locali in dissesto finanziario o pre-dissesto”.

Uno spaccato drammatico quello riguardante la ex Provincia di Siracusa. In sala il commissario Floreno e molti lavoratori del Libero Consorzio.

Le azioni in campo, da parte della Cisl FP siciliana, sono state elencate dal segretario generale, Paolo Montera, che non ha mancato di sottolineare il forte impegno contro una crisi che intacca i cittadini insieme agli stessi dipendenti.

Al telefono, da Palermo, l’assessore regionale delle Autonomie locali, Bernardette Grasso, che provato a rassicurare i presenti dicendo che il governo tende a tagliare l’articolo di legge che evita la mobilità dei dipendenti e che si sta cercando di recuperare, dallo Stato, il prelievo forzoso degli anni 2017, 2018 e 2019.