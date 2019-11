Siracusa, "Visvamitra Awards 2019": l'assegnazione sabato all'Urban Center

Siracusa protagonista della scena internazionale con due eventi fissati per sabato 30 novembre, all'Urban Center, organizzati dallo Yoga Vidya Onlus, con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell'Ambasciata dell'India in Italia: il convegno (alle 9.30) “Vastu e l'arte di costruire. Dall'era vedica ai nostri giorni”, e l'assegnazione dei “Visvamitra Awards 2019”.

A presentare gli eventi, questa mattina, in sede di conferenza stampa, il sindaco Francesco Italia, Swami Ananda Saraswati, accompagnato da Stefania Rossitto e Stefano Pipitone, rispettivamente presidente e tesoriere dello Yoga Vidya Onlus di Siracusa.

"Per Siracusa, città Unesco e da sempre città solidale, è un ulteriore riconoscimento alla sua storia e alla sua umanità. - ha detto Italia, il quale spiega - I “Visvamitra Awards 2019” mirano a premiare quelle personalità che si sono distinte, nei rispettivi ruoli ed ambiti, per avere affermato il contribuire come dovere sociale di un uomo maturo, chiamato a restituire parte di quanto ha ottenuto in dono dalla vita, dalla professione, dalle proprie qualità".

"Lo spazio in cui viviamo - è stato detto tra l'altro da Saraswati - influenza la nostra mente, le nostre abitudini, il nostro stile di vita, incidendo quindi sulla nostra salute e sul nostro destino. Ha radici antichissime prossime a quelle greche e romane. Radici che la storia sta cercando di comprendere. In questo contesto Siracusa con la sua ricca contaminazione architettonica è testimonianza diretta della possibilità di riunire le architetture di Oriente ed Occidente, costituendo un ponte naturale per unire e avvicinare la cultura indiana con la modernità classica"