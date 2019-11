Augusta, pesca di frodo di ricci e pesce privo di tracciabilità: sanzioni per oltre 3mila euro

Sono state sorprese dalla Guardia costiera, sul litorale di Brucoli, ad Augusta, alcune persone intente nell'attività illegale della pesca di frodo di ricci di mare.

Per tale motivo, al gruppetto è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro.

I ricci sequestrati ancora vivi, circa 200, sono stati rigettati in mare.

Inoltre, un altro uomo è stato sanzionate per 1.500 euro perchè vendeva in strada 4 chili di prodotto ittico privo di tracciabilità, quest'ultimo sottoposto a sequestro. Giudicato idoneo al consumo umano, il prodotto ittico è stato donato all’Istituto Sacro Cuore di Brucoli.