Siracusa, gli studenti ripuliscono Spiaggetta Aretusa

Intervento di pulizia questa mattina per la Spiaggetta Aretusa sommersa dai detriti a causa del maltempo. Ad adoperarsi sono state tre classi dell’Istituto “Federico II di Svevia”.

L’iniziativa organizzata dalla scuola diretta da Giuseppa Rizzo e dall’Area Marina Protetta Plemmirio, in collaborazione con la Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, ha avuto luogo nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana.

Gli studenti delle classi 2E, 2H e 4ENO, si sono prima dati appuntamento nella sala “Ferruzza-Romano” nella sede del Consorzio Plemmirio, per svolgere una attività didattica preparatoria alla Giornata Ecologica, dove è stato posto l’accento sul problema dell’inquinamento del mare e successivamente hanno assistito a una lezione sulla biodiversità presente nell’oasi marina siracusana con la biologa Linda Pasolli.

Poi, armati di ramazze, guanti e sacchetti della spazzatura, si sono recati nel piccolo arenile:

Pochi i rifiuti, differenziati tra plastica, vetro e carta, imponente, invece, la presenza dei detriti portati a riva dalle recenti mareggiate.

Sono state necessarie più di tre ore e tanta volontà per liberare dalla sabbia e dai rifiuti anche buona parte della banchina prospicente all’arenile.