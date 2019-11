Siracusa, Gradenigo: "Istituire un servizio di trasporto dedicato da Piazza Marcello Sgarlata a Largo Dicone"

Un progetto di mobilità, da realizzare dal 19 al 24 dicembre 2019, con un servizio di trasporto dedicato da Piazza Marcello Sgarlata (Parco Robinson) a Largo Dicone, al fine di risolvere il problema dei parcheggi tra via Tisia e Via Pitia.

La proposta è stata avanzata dal consigliere comunale Carlo Gradenigo, il quale spiega: "Un grande parcheggio scambiatore (macchina/bus navetta) accanto al quale realizzare il tradizionale mercatino di Natale, dando modo a chi parcheggia al Parco Robinson di poter fare un giro tra le bancarelle prima di prendere il "Cenaco Free Shuttle" ed iniziare lo shopping per negozi in totale libertà."

"Una proposta già avanzata lo scorso 15 ottobre al presidente del consorzio Cenaco Veneziano e al Comune con particolare riferimento a Sindaco e attività produttive, per la concessione degli spazi al Parco Robinson e la realizzazione del Mercatino di Natale oltre alla promozione dell'iniziativa" - conclude