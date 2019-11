Siracusa, diserbo e bonifica in particolare nella zona nord della città

Continuano le operazioni di diserbo straordinario al Villaggio Miano, in viale Epipoli e via Teofane. A darne notizia l'assessore comunale Andrea Buccheri

Al lavoro da questa mattina i dipendenti della ditta Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Inoltre continua la bonifica in via Lazio, via Cassia, via Salvatore nanna.