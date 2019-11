Siracusa, via alla demolizione del bar all'interno del Molo S. Antonio

E' in fase di demolizione il bar all'interno del parcheggio del Molo Sant'Antonio, il quale, nella parte abusiva occupa 15 posti auto.

Oltre al bar, abbattuti anche i servizi igienici abusivi nell'ottica di un'azione intrapresa dall'amministrazione volta al ripristino della legalità come primo obiettivo e del decoro all'interno di un'area frequentata ampiamente. L'ultimo periodo ha visto un'accelerazione delle fasi determinanti il risultato raggiunto a seguito dell'impulso dato.

"Crediamo fermamente - hanno dichiarato il sindaco Francesco Italia e l'assessore alla Mobilità e Trasporti, Maura Fontana - che il parcheggio del Molo sia una risorsa che abbia ancora potenzialità da offrire e per questo ci stiamo impegnando per una riqualificazione e un potenziamento dell'area lavorando su più' fronti, quello di oggi è un primo importante risultato che vede il ripristino della legalità tramite la demolizione dell'abuso compiuto durante la precedente gestione. La parte oggetto invece di concessione e passata alla proprietà pubblica sarà oggetto di riflessioni. Tali riflessioni prevederanno sia la possibilità di riassegnazione perché vengano forniti i giusti servizi agli utilizzatori del parcheggio, sia la totale demolizione che lascerebbe spazio a ulteriori posti auto e ciò in considerazione del realizzando bar in area demaniale limitrofa al parcheggio".