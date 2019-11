Buscemi, fondi per il restauro della Chiesa di San Sebastiano

E' stata pubblicata, dalla Soprintendenza di Siracusa, la determina con la quale si manifesta la volontà di stipulare un contratto per l'esecuzione dei lavori di restauro della Chiesa San Sebastiano nel comune di Buscemi per l’importo complessivo 1.113.740,00 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Lo stanziamento insieme a quello di tanti altri interventi, per la provincia di Siracusa, era già stato inserito nel Patto per il Sud, nella scorsa Legislatura" - ha detto Vinciullo