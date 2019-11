Nel ragusano, aveva in casa 1 chilo di marijuana: arrestato

Un uomo di 31 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Vittoria, in provincia di Ragusa, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare i militari, durante un servizio di osservazione e pedinamento nei pressi dell’abitazione del giovane pusher, hanno eseguito un blitz all’interno del suo appartamento e, dopo aver effettuato una perquisizione hanno rinvenuto, abilmente nascosti sul balcone dell’abitazione, tre pacchi in cellophane contenenti un totale di oltre 1 kg di marijuana. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alle vicinanze dell’abitazione sequestrando un bilancino di precisione, cinque coltelli a serramanico ancora intrisi di hashish e 525 euro in banconote di piccolo taglio.La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 5.000 euro. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.