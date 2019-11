Noto partecipa alla Giornata Mondiale del Prematuro, Fontana d'Ercole illuminata di viola

Anche Noto parteciperà al World Prematurity Day, la campagna di sensibilizzazione per diffondere le informazioni sulle nascite pretermine. In segno di solidarietà, la Fontana d’Ercole è stata illuminata di viola, colore della campagna lanciata dall’associazione Genitori Piccoli Giganti in Terapia intensiva neonatale di Siracusa e da Vivere Onlus, coordinamento nazionale delle associazioni per la Neonatologia, in collaborazione con Efcni (European Foundation for the Care of Newborn Infants).

"E’ l’occasione - dice il sindaco Corrado Bonfanti - per richiamare l'attenzione sul tema della prematurità e sensibilizzare sulle sfide e sulle problematiche che i piccoli nati prima del termine e i loro genitori devono affrontare durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita.”.