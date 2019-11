Siracusa, si barrica all'interno di uno studio medico: minaccia il personale, paura tra i pazienti. Sul posto la Polizia di Stato

Si sarebbe barricato all'interno di un ufficio di un centro medico in Piazza Adda, a Siracusa, per poi dare in escandescenza.

Il tutto è successo questa mattina, appena dopo le 8, davanti a pazienti attoniti che avrebbero dovuto eseguire le tradizionali visite mediche. Interrotta la quotidianità da un uomo che pare, prima avesse avuto un diverbio con qualcuno, appena fuori l'ambulatorio, per poi barricarsi all'interno di un ufficio e minacciare il personale.

Sul posto la Polizia di Stato.

(Notizia in aggiornamento)