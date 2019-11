Qualità della vita 2019, la provincia di Siracusa bocciata: occupa il 100° posto in classifica

La provincia di Siracusa occupa con il 100° posto, la parte bassa della classifica annuale sulla Qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. L'analisi, giunta alla sua ventunesima edizione, mette in fila 107 province, non più a 110 (quelle sarde si sono ridotte da otto a cinque), su affari e lavoro, ambiente, istruzione, tempo libero, turismo.

Nell’edizione 2019, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita; la dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da "istruzione, formazione e capitale umano"; sono stati individuati nuovi "cluster" di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei in cui è possibile riscontrare caratteristiche simili.

Nel Mezzogiorno e nelle Isole, il "buon vivere" è ancora un miraggio: in 35 province su 38 la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente (nelle rimanenti tre è accettabile).

In ambito strettamente regionale, la provincia di Siracusa è a metà strada: meglio si sono piazzate Ragusa 93°, Messina 95°, Palermo 96°, Enna 99°. Dietro il capoluogo aretuseo seguono Trapani 101°, Caltanissetta 103°, Catania 104° e Agrigento ultima al 107° posto.

Al primo posto c'è Trento, sul podio anche Pordenone e Sondrio.