Siracusa, inaugurazione del Festival dell'educazione

Inaugurata ieri all’Urban Center di Siracusa, la seconda edizione del Festival dell'Educazione.

La manifestazione è iniziata con la lettura di una storia per ricordare Pino Pennisi a cui il Festival è intitolato, mentre scorreva il video realizzato da Rossana Geraci.

La storia è stata letta, da Antonio Calbi, Massimo Tirantello, Antonio Nicastro, Elena Polic Greco, Alfredo Mauceri, Maria Grazia Ficara e il piccolo Riccardino Scalia.

Subito dopo il sindaco, Francesco Italia, ha ricordato il grande valore di questo percorso che lega tanti cittadini con un unico obiettivo: il bene comune. Quindi è stata la volta di Cristina Aripoli in rappresentanza di tutte le Associazioni.

Parole di elogio anche per l'ufficio che si è dedicato alla creazione della piattaforma on-line e a Tiziana Biondi che ha contribuito in maniera volontaria.

Ancora ringraziamenti ai ragazzi e alla professoressa Gallaro del Gagini che si sono spesi per la realizzazione del format. Interventi e letture, anche, degli iscritti al Circolo dei Viaggiatori, dell'Accademia dell'Inda e della Consulta provinciale degli Studenti. In chiusura, gli interventi, del Difensore dei Diritti dei bambini, Carla Trommino, che ha ricordato il percorso intrapreso con il Consiglio Comunale dei ragazzi, con le proposte da questi elaborate, che nei prossimi giorni saranno portate all'interno degli istituti comprensivi di Siracusa, per essere discussi in Assemblee pubbliche con i bambini.

I ragazzi e ragazze di Giosef si sono infine dedicati all'accoglienza con questionari propositivi e di approfondimento.