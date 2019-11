Esordio vittorioso in campionato per l'Eurialo, 3-1 al Volley Club Avola

Inizia bene il campionato di serie D per l’Eurialo Siracusa, che supera in rimonta il Volley Club Avola nella gara d’esordio del campionato di serie D di pallavolo femminile.

Francesco Italia e Daniela Cianflone scelgono di partire con D’Angelo in cabina di regia, Di Giorgio opposto e Cappellani libero. Le altre tre schierate dall’inizio sono Lombardi, Bennardo e Caracciolo. Avvio favorevole alle ospiti (3-1), poi Di Giorgio e D’Angelo (in palleggio) firmano il 3-3. Set equilibrato e tirato con le padrone di casa che riescono a staccare nel finale le avversarie, portandosi sul 20-17, ma Avola non si arrende e si riporta in parità. Si arriva sul 23-23. Vantaggio ospite, annullato da Bennardo, ma le rossoblù riescono comunque a portare a casa il primo parziale grazie ad una “invasione” delle aretusee e al punto finale di La Ferla. Veemente la reazione delle verdeblù al ritorno in campo. Italia e Cianflone scuotono le loro giocatrici, apportando anche alcune modifiche alla squadra. Fuori capitan D’Angelo (che non ha comunque demeritato), dentro Penzo. Entra anche Farinata e la squadra di casa parte forte, andando sull’8-2. I punti arrivano grazie ad una manovra fluida e veloce. Bennardo, Lombardi e Farinata attaccano bene la profondità e per le ospiti non c’è nulla da fare. Più equilibrato il terzo set, con l’Eurialo costantemente in vantaggio e capace di piazzare l’allungo decisivo con Lombardi e Di Giorgio. Avola non si arrende e alcuni scambi risultato lunghi ed intensi. Entrano anche Corso e l’esperta Mangano, che contribuiscono (la prima in difesa, la seconda in attacco) alla vittoria del set. Le padrone di casa non si lasciano sfuggire la possibilità di chiudere i conti e lo fanno grazie ad un 25-12 che racconta di un’ultima parte di match di dominio verdeblù.