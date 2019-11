Deve scontare ai domiciliari 4 mesi per 3 truffe commesse nel 2008 a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Fortunata Fiasché, 51 anni di Noto, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai Carabinieri, in ottemperanza ad ordinanza emessa dal Tribunale di Ivrea.