Augusta, in auto bidoni di carburante: 71enne denunciato per ricettazione

Aveva nel bagagliaio dell'auto 75 litri di gasolio e 125 di benzina contenuti in bidoni da 25 litri ciascuno dei quali non ha saputo giustificare la provenienza. Pertanto un 71enne di Siracusa, fermato ieri pomeriggio, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta, per un controllo su strada sulla SS114, all’altezza di Brucoli, è stato denunciato per ricettazione.