Siracusa, trasferito al Cannizzaro il 14enne caduto in un dirupo

E’ ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania il 14enne di Siracusa, che venerdì è caduto in un dirupo in viale Santa Panagia.

Il ragazzino, nel'immediato, è stato trasportato all'ospedale Umberto I° dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Le altre ferite riportate hanno indotto i medici a disporre il suo trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Contestualmente gli inquirenti sono al lavoro per capire se la caduta sia stata autonoma oppure no.