Siracusa, nessuna interruzione del servizio di assistenza igienico-sanitaria agli studenti disabili

A Siracusa, così come nel resto della Sicilia, non sarà sospeso, a partire da gennaio, il servizio di assistenza igienico-sanitaria agli studenti disabili.

A sgombrare il campo da ogni dubbio in via ufficiale è l'assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone.

"Fino a quando il Cga, al quale ci siamo rivolti per avere un parere in merito, non ci darà una risposta - precisa - continueremo ad assicurare il finanziamento.

La richiesta al Consiglio di giustizia amministrativa si è resa necessaria - spiega l'assessore - per evitare un eventuale danno erariale, a seguito del conflitto tra due norme. Quella nazionale pone il servizio a carico delle scuole, quella siciliana in capo alla Regione".