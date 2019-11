Siracusa, il Pd in riunione: Adorno "E' un partito vivo, plurale e aperto"

“Nella riunione di ieri dei simpatizzanti, militanti e dirigenti del Partito Democratico alla presenza del commissario regionale del partito On.le Alberto Lo Sacco il Pd della provincia di Siracusa, in una sala piana di persone come poco si è registrato negli ultimi tempi, ha dimostrato di essere vivo e pronto ad affrontare il futuro"

Così il professore Salvo Adorno ha commentato l'evento di partito di ieri che si è svolto all'Hotel Parco delle Fontane.

"Ha dimostrato di essere plurale e aperto, ricco di diversità ma capace di sintesi. Grazie a tutti, alle decine di dirigenti e militanti intervenuti nel dibattito, molti i giovani, per il contributo di idee e di passione. Il nostro compito è, ora, non tradire le attese che stiamo suscitando in significativi settori della società in città e provincia. L'attenzione alla provincia e alle sue domande sociali e politiche è fondamentale in vista delle future elezioni ad Augusta, Floridia e Lentini. Il richiamo all'unità in questo momento decisivo è d'obbligo. Si riparte. Ancora grazie a tutti.”