Siracusa, gli uomini si mobilitano contro la violenza sulle donne. VIDEO

Parte da Siracusa un appello per mettere fine alla violenza sulle donne. In calce ci sono le firme di 250 uomini di aree culturali, politiche e religiose tra le più diverse per fare fronte comune contro un fenomeno che coinvolge tutti e tutto il Paese da nord a sud, dalle metropoli al paesino più piccolo, e ogni classe sociale senza differenza alcuna.

L'iniziativa prende le mosse da 6 casi di maltrattamenti registrati in provincia di Siracusa in sole 72 ore: da qui l'idea dell'appello da condividere in vista di una manifestazione di piazza in programma per domenica 24 novembre al Tempio di Apollo e l'invito a partecipare numerosi, uomini e donne.

"Qui è in gioco - afferma Roberto Fai - la libertà della persona e la violenza sulle donne non è solo un atto incivile, m anche la manifestazione di una cultura primordiale che disconosce il ruolo che la donna da sempre ha per la vita di noi uomini. La violenza non è grande amore e solo violenza"