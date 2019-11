Rosolini, rifacimento manto stradale: aggiudicata gara d'appalto

La gara d'appalto per il rifacimento del manto stradale a Rosolini è stata aggiudicata dalla ditta “Asfalti Sistem srl” di Siracusa con un ribasso del 38,71%. Saranno investiti 39.980,49 € con i quali, precisa l’Assessore Carmelo Di Stefano, non si potrà provvedere al rifacimento dell’intero manto stradale: “Chiaramente con quella cifra, i cittadini, non possono aspettarsi che venga asfaltato l’intero paese. È una somma esigua che serve a risolvere la viabilità nelle vie più dissestate e in quelle ad alto traffico”. La ditta ha confermato che i lavori inizieranno nei prossimi 10 giorni