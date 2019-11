Siracusa, computer destinato a giochi fuori norma: notificata sanzione per oltre 10mila euro al gestore di una sala

Computer all'interno di sala giochi destinato a forme di gioco non rispondente alle caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Questa la scoperta fatta a Cassibile a seguito di controlli dei Carabinieri, in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito di verifiche del rispetto delle norme in materia di giochi.

Il dispositivo informatico è stato sequestrato, al gestore del locale è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 10mila euro, se pagata in misura ridotta.