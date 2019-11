A Siracusa arriva Ferruccio Soleri, l’Arlecchino più famoso al mondo

Attore fiorentino, Leone d’oro alla carriera 2006, ambasciatore Unicef, Grande Ufficiale della Presidenza della Repubblica Italiana, nel Guinness dei primati come colui che più di tutti ha interpretato Arlecchino: è Ferruccio Soleri, il quale sarà a Siracusa ed incontrerà il pubblico, giovedì 21 novembre, alle 18,30, nel Salone Amorelli di Palazzo Greco, in corso Matteotti.

Venerdì 22 novembre, insieme a Carlo Boso, altro grande interprete e maestro della commedia dell’arte, Soleri terrà un workshop riservato agli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, sezione Giusto Monaco.

L’attore ha interpretato per la prima volta il personaggio di Arlecchino nel 1960 a New York. Da quel momento con mente, cuore e muscoli ha portato la maschera di Goldoni in tutto il mondo esibendosi anche davanti alla regina Elisabetta e ricevendo i complimenti di attori come Laurence Olivier.

“L’Arlecchino di Soleri ha iniziato al teatro migliaia di spettatori in sei decenni di rappresentazioni in tutto il mondo – dichiara il Sovrintendente Antonio Calbi –. Se ho scelto di lavorare per il teatro lo devo anche a lui, quando, all’età di 14 anni, la professoressa di chimica e biologia del liceo artistico che frequentavo a Milano, ci portò per la prima volta in via Rovello, sede storica del Piccolo Teatro. L’emozione che provammo grazie alla magia di quell’allestimento e del suo protagonista folgorò molti di noi adolescenti”.