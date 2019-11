Siracusa, incidente in Viale Scala Greca: ruota di auto si solleva dall'asfalto per "piantarsi" su Fiat 500 parcheggiata

Incidente in viale Scala Greca, a Siracusa, appena dopo le 11. Ancora incerte le cause dell'incidente che per fortuna non ha provocato feriti.

Secondo quanto è dato sapere al momento, un'auto modello Yaris viaggiava verso l'ingresso della città quando le ruote del lato destro si sarebbero sollevate dall'asfalto per "piantarsi" su di una Fiat 500 parcheggiata. Sul posto il 118.

Traffico rallentato