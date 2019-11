Nel Catanese, sequestrate circa 1.000 piante di marijuana: 6 arresti

La polizia ha fatto irruzione in due abitazioni nella zona pedemontana del Catanese scoprendo una coltivazione di stupefacenti. Durante l'operazione la squadra mobile della Questura etnea ha arrestato sei persone e sequestrato circa 1.000 piante di marijuana essiccata dell'altezza di oltre 1,5 metri, 4 chilogrammi circa della stessa droga già confezionata e un impianto per la coltivazione al coperto con impianti di condizionamento, illuminazione e aerazione. L'energia elettrica era fornita da un allaccio abusivo alla rete dell'Enel. Trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.