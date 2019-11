Emergenza sangue, l'appello di Avis: "Venite a donare"

Grave carenza di sangue di tutti i gruppi sanguigni a Siracusa. L'Avis comunale di Siracusa lancia un appello: "Si rende indispensabile – sottolinea Nello Moncada, Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa - per assicurare le normali attività del reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, l’attivazione di tutti i donatori e si invitano tutti i cittadini in buona salute a recarsi presso i nostri punti di raccolta per effettuare prima possibile la donazione".

L’Avis Comunale di Siracusa ricorda che è possibile donare presso la propria sede di Via Von Platen, 40 dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 11,30 e ogni seconda domenica del mese dalle 8,30 alle 11,30.