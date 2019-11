Scuole antisismiche, solo il 30% di quelle siracusane sono a norma di legge

Solo il 30% delle scuole della provincia di Siracusa sono a norma in termini di rischio sismico. Questi i numeri emersi dall'anagrafe edilizia del Miur e diffusi da FocuSicilia.

Secondo quanto riportato dai dati, in Sicilia solo 919 scuole possono essere considerate antisismiche secondo i criteri di legge: appena una su quattro.

Al pari di quella aretusea (30%) c'è anche la provincia di Enna.

Il caso peggiore è quello della provincia di Caltanissetta, dove sono solo 18 le scuole sicure. La provincia messa meglio è Trapani, dove la percentuale di scuole adeguate alla normativa antisismica arriva al 40 per cento (146 su 368).