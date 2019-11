Buccheri, al via i lavori in via Piave: importo 670.000 euro

Inizieranno a breve i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di via Piave, ex SS124, principale via d’accesso a Buccheri.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Alessandro Caiazzo, è stato firmato il verbale di consegna dei lavori. Le somme necessarie al ripristino della sicurezza ammontano complessivamente a 670.000 euro e sono rese disponibili dal “Patto per il Sud”. Le indagini preliminari e geologiche prenderanno il via già dalla prossima settimana.

“Un’opera di fondamentale importanza per il nostro comune - commenta il sindaco Caiazzo - che permetterà di rendere più sicuro un tratto di strada che da anni versava in precarie condizioni e che risulta fondamentale come via d’accesso o di esodo del nostro borgo".