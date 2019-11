Siracusa, cominciato il restauro della Carrozza del Senato: l'anno prossimo in processione

Sfilerà l'anno prossimo, il 13 dicembre, la Carrozza del Senato in occasione della festa di Santa Lucia. Ciò sarà possibile grazie ad un restauro, cominciato oggi, del quale si è fatto carico il Rotary club di Siracusa che, grazie ad un protocollo d'intesa con il Comune firmato dal sindaco, Francesco Italia, si sta avvalendo delle competenze dell'Istituto europeo del restauro di Ischia.

In questa prima fase si sta provvedendo a disinfestare la pregiata carrozza da tutti quegli agenti patogeni che attaccano il legno degradandolo e danneggiando le decorazioni pittoriche. In particolare, le analisi preliminari condotte da Agatino Russo, ordinario di Entomologia dell'università di Catania, e dall'Istituto europeo del restauro avevano evidenziato la presenza di entomi xilofagi.

"Per me è motivo di grande soddisfazione – afferma il sindaco Italia – perché stiamo recuperando uno dei simboli della città e tra i più fotografati dai visitatori. I lavori sono alle prima battute ma ci sono le condizioni, grazie a questo esempio di cittadinanza attiva messo in campo dal Rotary club, affinché il 13 dicembre del 2020 si possa ristabilire il legame dei siracusani con la Carrozza e si possano tornare ad ammirarne la fastosità e le eleganti decorazioni. Anzi, invito tutti a venire a Palazzo Vermexio per seguire le fasi del restauro, che avverrà a vista all'interno della teca di vetro che la ospita"