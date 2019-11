Siracusa, si è spento Carmelo Cappuccio: voce del mercato di Ortigia

Una vita trascorsa al mercato del pesce con la sua voce diventata negli anni inconfondibile per tutti i siracusani, che al mercato di Ortigia si sono recati per acquistare il pesce fresco. Non solo, con il tempo la pescheria di famiglia è diventata anche tappa per i tanti turisti portati dalle guide a visitare il mercato di via De Benedictis. La sua simpatia, la sua allegria hanno attirato non solo acquirenti, ma anche chi al mercato andava solo per fare un giro e si fermava affascinato a sentire i suoi discorsi o la sua voce squillante che illustrava le tante specie di pescato presenti sul suo bancone.

Con lui si parlava di tutto: dalla politica allo sport e per finire alle tante problematiche dell città.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social per un protagonista che Siracusa difficilmente dimenticherà.