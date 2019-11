Siracusa, l’Associazione volontari ospedalieri dona tre librerie all'Umberto I°

Il Book Therapy è il progetto che ha portato l’Associazione volontari ospedalieri (AVO) a donare tre librerie itineranti per i reparti di Chirurgia Vascolare, Medicina e Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

La consegna stamane alla presenza del direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu e delle presidenti provinciale e regionale Marisa Anzaldi e Cettina Moscatt. Ringraziamenti anche dal direttore medico di presidio Giuseppe D’Aquila e dal direttore degli Affari generali Lavinia Lo Curzio presenti all’incontro con i tanti volontari dell’associazione.

Alle tre librerie di oggi se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni per altrettanti reparti, come ha voluto annunciare la presidente Marisa Anzaldi: “Siamo vicini al paziente e alla struttura sanitaria – ha detto – e questa è una ulteriore opportunità che ci consente di essere ancora più vicini ai pazienti curandone non soltanto il corpo ma anche la mente. I nostri volontari saranno disponibili anche a leggere questi libri per coloro che non ne possono avere la possibilità. Sono testi che riceviamo in dono da una associazione culturale e questo ci consentirà di integrare continuamente le librerie donate”.