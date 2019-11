Priolo Gargallo, caduti di Nassiriya: una corona di alloro sul Monumento per ricordali

E' stata depositata una corona di alloro presso il monumento edificato in ricordo dei caduti di Nassiriya, oggi, a Priolo Gargallo, in piazza “Caduti di Nassiriya”, su iniziativa della Associazione Lamba doria.

Durante l'attentato, come si ricorda, persero la vita diverse persone tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito italiano, 11 civili di cui 2 italiani e 9 di origine irachena e una ventina di feriti tra militari e civili.

Alla cerimonia di questa mattina presente anche il sindaco Pippo Gianni oltre a esponenti dell'Arma dei Carabinieri

La cittadina di Priolo Gargallo anche quest’anno ha ritenuto doveroso commemorare quel sacrificio, un atto eroico compiuto da numerosi nostri connazionali che, con coraggio, si sono offerti per garantire la pace internazionale. In mattinata, su iniziativa della Associazione Lamba doria, è stata deposta una corona di alloro presso il monumento edificato in ricordo dei caduti di Nassiriya, perpetuando un piccolo, ma, sentito gesto, che viene reso in onore di tutti quei soldati italiani vittime dell’attentato suicida.