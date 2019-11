Siracusa, presentato questa mattina il calendario dei Carabinieri

I racconti sono protagonisti del Calendario 2020 dell'Arma dei Carabinieri, presentato questa mattina in tutta Italia. La parte grafica, le cui tavole sono state realizzate da Mimmo Paladino, artista della transavanguardia, in questa edizione è meno prevalente rispetto ai racconti che portano la firma di Margareth Mazzantini.

Il fil rouge che attraversa tutti i racconti è l'azione quotidiana che il Carabiniere svolge verso coloro che, nelle più svariate situazioni, si trovano in difficoltà o in pericolo.

"Un'azione - ha tenuto a sottolineare il comandante provinciale, Giovanni Tamborrino - che poi è quella che ai cittadini rimane impressa fortemente".

Oltre al calendario oggi sono stati presentati anche il planning dedicato alla Banda dell'Arma e il calendario da tavolo, dedicato alle piazze d'Italia. Qui tra le varie foto trova spazio anche Piazza Duomo di Siracua.