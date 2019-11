Scioglimento consiglio comunale, Siracusa Protagonista scrive alla Regione

Continuano i tentativi in extremis (e quasi disperati) di mantenere in vita il Consiglio comunale, dopo la bocciatura del bilancio consuntivo 2018.

Dopo dialoghi diretti con Palermo da più parti politiche, adesso il gruppo Siracusa Protagonista annuncia di aver presentato "una nota all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per contestare le anomalie che vi sono state nell’approvazione del consuntivo e affinché lo stesso Assessorato possa verificare quanto da noi dichiarato prima di procedere ad un probabile ed eventuale scioglimento del Consiglio Comunale". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile.

Inoltre, i consiglieri dicono di voler rinunciare al gettone di presenza nel caso in cui il commissario dovesse ascoltare le loro ragioni.