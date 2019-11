Siracusa, "Crisi Enti Locali-opportunità e soluzioni": lunedì il convegno

Si terrà lunedì, alle 9.30, nella sala Convivia del Grand Hotel Villa Politi, in via Maria Politi Laudien a Siracusa il convegno organizzato dalla UST Cisl Ragusa Siracusa e dalla Cisl FP territoriale dal titolo "Crisi Enti Locali – opportunità e soluzioni per dipendenti e cittadini".

“Una giornata di confronto che vuole accendere i riflettori su un tema che riguarda l’intera comunità, dipendenti e cittadini insieme – hanno detto i segretari generali Paolo Sanzaro e Daniele Passanisi – Abbiamo messo insieme sindaci, commissari dei Liberi Consorzi, tecnici, gli stessi lavoratori, per ascoltare le diverse letture di un problema che mette a rischio la tenuta di molti centri del nostro territorio, la stabilità occupazionale ed economica di tanti lavoratori, gli stessi servizi da garantire ad ogni cittadino. Sarà un momento utile per verificare opportunità e soluzioni – hanno concluso Paolo Sanzaro e Daniele Passanisi – all’interno di un sistema in difficoltà che, secondo noi, può essere risolto con una serie di azioni responsabili della politica e delle istituzioni.”