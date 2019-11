Siracusa, ricominciano le Mattinate FAI d’Inverno: tra i siti aperti anche Villa Reimann

Tornano per l’ottavo anno consecutivo, da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre 2019, le Mattinate FAI d’Inverno, il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, durante le quali gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti.

Tra i siti aperti in Sicilia c'è anche Villa Reimann a Siracusa. Le visite sono a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Superiore "Luigi Einaudi" di Siracusa.