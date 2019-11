Siracusa, viabilità e parcheggio all'Ospedale Umberto I: firmata convenzione tra Asp e Comune

E' stata stretta un'intesa tra il Comune di Siracusa e l'Azienda sanitaria provinciale al fine garantire il rispetto delle norme di comportamento e dei divieti concernenti la viabilità nelle aree interne dell’ospedale Umberto primo di Siracusa.

Uno dei problemi cardini di quella zona è il parcheggio del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa, che necessita dell'intervento degli agenti del Comando di Polizia Municipale anche negli spazi interni al nosocomio aretuseo. Ciò in quanto il pubblico passaggio e lo stazionamento dei veicoli a motore all’interno del presidio ospedaliero Umberto I può essere assoggettato alla firma della predetta convenzione, poiché pur essendo un’area privata, è ad uso pubblico o comunque area demaniale aperta al pubblico transito, e come tale allo stesso si applicano le norme del Codice della Strada come stabilito anche dalla Suprema Corte.

Il sindaco Italia e il direttore generale Ficarra sottolineano l'innovatività di questa azione congiunta attraverso la quale due Enti promuovono una collaborazione finalizzata a garantire un benessere comune: “La vigilanza da parte dei vigili urbani, estesa anche a un servizio di rimozione mediante carro attrezzi, dovrebbe costituire un valido deterrente per arginare l’indisciplina di alcuni automobilisti. Attraverso un’azione congiunta – puntualizzano- si auspica di promuovere la risoluzione della problematica, prevenendo comportamenti non consoni alle norme sulla circolazione stradale e sanzionando i comportamenti scorretti, fino alla rimozione forzata dei veicoli che costituiscano intralcio alla corretta funzionalità dei percorsi di emergenza/urgenza”.

La durata della convenzione è fissata in cinque anni e potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa comunicazione tra le parti.