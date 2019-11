Siracusa, tentata estorsione in un negozio di Corso Gelone: 2 arresti

Avrebbero minacciato il cassiere di un esercizio commerciale in corso Gelone, per farsi consegnare del denaro. Il fatto è successo ieri sera, poco prima di mezzanotte, a Siracusa, e ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno arrestato Giorgio Di Gregorio, 30 anni, e Alessandro Vitale, 26 anni, entrambi siracusani, accusato del reato di tentata estorsione aggravata.

Di Gregorio è stato, anche, denunciato per inosservanza all’obbligo di dimora cui è sottoposto.