Siracusa, sit in dei Vigili del fuoco in Piazza Archimede

Tutti i vigili del fuoco d’Italia sono scesi oggi in piazza davanti alle rispettive prefetture per un sit-in con il quale intendono affermare i loro diritti.

A Siracusa presidio dalle 10 alle in piazza Archimede.

L'iniziativa organizzata da Fp Cgil, Nns Cisl e Uil Pa, scaturisce dalla vertenza unitaria intrapresa a giugno scorso attraverso la quale viene chiesto al Governo una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale, una maggiore tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali, il riconoscimento dell'alta professionalità, risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro e il potenziamento degli organici.