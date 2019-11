L'Ortigia domani in trasferta a Trieste, Piccardo: "Bisogna giocare una partita accorta"

Torna ad allenarsi l'Ortigia che domani, alle 19.15, sarà in trasferta a Trieste, per un match che si preannuncia difficile e ricca di insidie. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel.

“Trieste è una signora squadra, che secondo me si è rinforzata tantissimo rispetto allo scorso anno. - commenta l'allenatore biancoverde Stefano Piccardo - Hanno preso i giocatori che gli mancavano e stanno disputando un ottimo campionato. Vanno affrontati giocando una partita accorta e stando particolarmente attenti alle loro bocche da fuoco, come Petronio, Mezzarobba e Milakovic. In più hanno quello che a mio avviso è attualmente uno dei centroboa stranieri giovani più forti in circolazione, che è Vico, oltre naturalmente a Gogov che la scorsa stagione ha fatto 45 gol in A1. Insomma stanno dimostrando di essere un avversario molto ostico, soprattutto in casa”.